Jesi, addetto delle consegne del fast food a domicilio investito in via Setificio

JESI – Stava pedalando per andare a effettuare una consegna, quando è stato urtato da un’Audi che viaggiava da via Setificio in direzione via XXIV Maggio. È successo poco fa a Jesi, alle 19,50 davanti al “Man Cave”.

È il secondo investimento di oggi, il terzo in appena 24 ore. L’Audi, condotta da una ragazza, proveniva da Porta Valle e procedeva in direzione delle scuole medie Federico II, quando improvvisamente ha urtato l’addetto delle consegne a domicilio per conto di un fast food, che col pesante carico sulle spalle, procedeva in direzione via XXIV Maggio. L’addetto ha perso l’equilibrio cadendo a terra.

Per fortuna è rimasto cosciente. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi che hanno accompagnato il ferito – un uomo di 32 anni – al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” per le cure del caso con un codice di media gravità. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, le forze dell’ordine.