L’acqua Frasassi protagonista al festival umbro dei “Primi d’Italia”

SERRA SAN QUIRICO – L’acqua Frasassi, brand dell’azienda Togni, protagonista al festival nazionale dei “Primi d’Italia” a Foligno. I Primi d’Italia è una kermesse che celebra la portata principe della tradizione culinaria del nostro Paese, una festa di sapori e saper fare che promuove in grande stile la cultura del primo piatto in Italia.

Sempre attenta al benessere delle persone, come singoli e come collettività, in armonia con l’ambiente e il territorio, Acqua Frasassi ha scelto di essere l’acqua ufficiale de I Primi d’Italia, unico Festival Nazionale dei Primi Piatti, che torna con la sua 23esima edizione ad animare il centro storico di Foligno (Pg) dal 29 settembre al 2 ottobre.

Quattro giorni di degustazioni nei Villaggi del Gusto allestiti nei punti più suggestivi della cittadina umbra, appuntamenti di Food Experience con grandi chef e testimonial di eccezione, lezioni di cucina, prodotti alimentari di qualità, ma anche momenti di spettacolo e intrattenimento.

Acqua Frasassi nasce nelle Marche, dove scorre protetta all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. «E con il progetto Re.Friends da anni ci occupiamo di sostenibilità, impegnandoci a tutto tondo in iniziative che spaziano dallo sport alla tutela della natura, dall’arte alla cultura, per promuovere lo sviluppo di una società più rispettosa, inclusiva e proiettata al superamento delle sfide contemporanee. Per questo Acqua Frasassi ha deciso di essere parte attiva di questa maratona culinaria che festeggia e dà impulso alla cultura gastronomica italiana, includendo nel ricco programma anche eventi speciali tra arte e cucina, convegni e seminari con esperti e giornalisti, le produzioni dei migliori artigiani del cibo, laboratori per i bambini e incontri formativi sull’alimentazione sana per i genitori. Una nuova occasione per esprimere concretamente la nostra filosofia: Pensiamo al futuro responsabilmente, come dichiara anche sull’etichetta della sua bottiglia realizzata al 50% in pet riciclato», spiegano dall’azienda marchigiana.