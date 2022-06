Acqua Frasassi con i bambini di Sport senza frontiere Onlus

Nuova importante partnership per l’azienda di Serra San Quirico, che sostiene i progetti della Onlus, a cominciare da JOY Summer Camp aperti a tutti i bambini e ragazzi e in special modo a coloro che vivono situazioni di fragilità o emergenziali

SERRA SAN QUIRICO – Sono molti i valori che costituiscono il mondo di ACQUA FRASASSI, che non sono meramente intenzioni ma al contrario si traducono in azioni concrete di responsabilità sociale e ambientale che l’Azienda porta avanti convintamente in molti campi.

Ne è prova questa nuova iniziativa, la partnership con SPORT SENZA FRONTIERE Onlus che si occupa di bambini provenienti da contesti di disagio socio-economico, ma anche ragazzi in condizioni di isolamento psico-sociale, con programmi e iniziative che attraverso lo sport hanno reso la Onlus un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale.

Una mission che non poteva lasciare indifferente ACQUA FRASASSI, da sempre mossa dalla consapevolezza che la sostenibilità è un tema fondamentale, per questo ne ha anzi ampliato significati e contenuti facendone un percorso di Responsabilità, adottando un modello di business che mette sempre al centro il benessere delle persone, come singoli e come collettività, in armonia con l’ambiente.

Grazie alla partnership con SPORT SENZA FRONTIERE Onlus, ACQUA FRASASSI non solo ribadisce la sua affinità con lo sport di cui condivide ideali e valori, come passione, dedizione e tenacia nel perseguire i propri obiettivi, competizione leale e spirito di squadra, ma ha anche la possibilità di essere vicina con il suo sostegno a famiglie in difficoltà economica che non possono permettersi attività ricreative e sportive per i loro bambini.

In particolare, per quest’estate l’Azienda sta partecipando con la sua acqua al progetto JOY Summer Camp, un programma di camp con il quale la Onlus offre ai piccoli la possibilità di vivere un’esperienza significativa di amicizia, inclusione, attività sportiva e laboratoriale, oltre che di counselling psicologico.

Perché fa bene al corpo e allo spirito dei bambini meno fortunati l’occasione di vivere un’estate felice e ricca di esperienze, patrimonio di formazione e speranza per gli adulti di domani.

Perché ancora una volta ACQUA FRASASSI, come dichiara sin dall’etichetta-manifesto, pensa al futuro responsabilmente.