Accampamento abusivo a Monsano, fogli di via e divieto di ritorno per tre donne, nomadi “Caminanti”

JESI – Nella giornata di ieri, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi, alla guida del Dirigente Vice Questore Paolo Arena, ha notificato i fogli di via obbligatori e divieto di ritorno adottati dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, nei confronti di tre donne appartenenti all’etnia nomade dei cosiddetti caminanti..

Da tempo, un gruppo di nomadi appartenenti alla comunità dei “Caminanti”, si è insediato a Monsano, nelle adiacenze di Via Caduti sul Lavoro, in un’area non autorizzata né attrezzata per la sosta prolungata di veicoli e per l’accampamento di persone in quanto sprovvista dei servizi necessari.

Motivo per cui, il 14 giugno scorso, il Comune di Monsano con Ordinanza disponeva lo sgombero dell’accampamento abusivo della carovana di nomadi, a seguito anche delle numerose lamentele avanzate dai cittadini residenti e dai titolari di unità produttive aventi sede nella via e causa di gravi disagi di natura sanitaria e di decoro urbano.

Le donne, con precedenti e frequentazioni di pregiudicati, alla luce dell’istruttoria espletata dal Commissariato di Jesi, hanno ricevuto anche il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Monsano per tre anni, con l’ordine di far rientro nel comune di residenza, a Noto in Sicilia.