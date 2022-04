Jesi, ecco gli abbonamenti per la sosta alle Conce e lungo viale della Vittoria

Gli abbonamenti per la sosta nei parcheggi in zona blu, permetteranno di parcheggiare in viale della Vittoria e Largo delle Conce. I costi e le modalità di attivazione

JESI – Abbonamenti per la sosta nei parcheggi in zona blu, da oggi 1° aprile sarà possibile sottoscriverli. I settori interessati sono quelli di viale della Vittoria (dal Civico 29/A al Civico 89/A e dal Civico 28 al Civico 70) e di Largo delle Conce, che si sono svuotati di veicoli da quando sono stati introdotti i parchimetri.

«Ogni cittadino, sia residente nel Comune di Jesi che residente in altro Comune – spiega il Comune -, può richiedere un abbonamento per la sosta nei parcheggi in zona blu delle due aree. L’abbonamento decorrerà sempre dal primo giorno del mese nel quale è stato attivato e consentirà di parcheggiare indifferentemente in entrambi i settori, in esenzione dal pagamento, per tutta la durata dell’abbonamento senza garanzia di posto riservato».

Il costo degli abbonamenti:

– € 150,00 per 6 mesi

– € 250,00 per 1 anno

Per poter attivare un abbonamento, evidenzia l’amministrazione, «occorre prima accreditarsi al sistema di rilascio dei permessi per la ZTL del Comune di Jesi. L’accreditamento può essere fatto da una sola persona per nucleo familiare. Coloro che non si sono mai accreditati devono farne apposita richiesta collegandosi all’indirizzo: https://frontoffice.comune.jesi.an.it/demografici/ e accedendo tramite SPID o Carta di identità Elettronica oppure richiedendo un appuntamento allo sportello contattando per email o telefonicamente l’ufficio Susj del Comune di Jesi».

Accreditamento

– collegati all’indirizzo: https://frontoffice.comune.jesi.an.it/demografici/

– accedi tramite SPID o Carta di identità Elettronica

– seleziona “Invia una pratica” e autenticati con SPID o CIE

– seleziona “Demografici e Cimiteriali” -> “Autorizzazioni transito e sosta” -> “Richiesta di accreditamento al sistema di rilascio delle autorizzazioni”.

Per la richiesta di accreditamento servirà una Marca da bollo da € 16,00 e il documento di riconoscimento in formato elettronico da caricare all’interno della procedura. Completato l’accreditamento, occorre procedere alla richiesta dell’abbonamento desiderato collegandosi al portale: https://autorizzazioni.comune.jesi.an.it o in ufficio, richiedendo un appuntamento. Servirà il libretto di circolazione dell’auto o delle auto in possesso che si vogliono autorizzare in formato elettronico.

Per informazioni:

Sportello Unico Servizi di Jesi

Email: susj@comune.jesi.an.it

Lunedi e Martedi: dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al numero 0731-538509

Mercoledì, Giovedi dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al numero 0731-538492