A Jesi una serata per il professor Antonio Ramini, uomo di scuola e di cultura

JESI – Certe persone restano indimenticate non solo nel cuore dei propri cari, ma anche nella storia di una città. Così è per il professor Antonio Ramini, mancato il 30 marzo 2020 all’età di 82 anni. Pilastro della cultura cittadina, per ventiquattro anni titolare della cattedra di latino e greco al Liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi, il professor Ramini sarà ricordato nel corso di una serata organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Fondazione Federico II Hohenstaufen. “Serata dedicata al ricordo del professore Antonio Ramini, uomo di scuola e uomo di cultura” è in programma domenica 31 ottobre alle 17 nella sala dei Musicisti presso l’Hotel Federico II di via Ancona, a Jesi.

Il professor Antonio Ramini

Dopo i saluti introduttivi a cura del vicesindaco Luca Butini, seguiranno gli interventi del presidente della Fondazione Carisj Paolo Morosetti, del presidente della Fondazione Federico II Paolo Mariani. Agli interventi istituzionali si aggiungeranno i ricordi vivi di chi ha conosciuto, collaborato e lavorato accanto al professor Ramini: giornalisti, musicisti, personaggi del panorama culturale cittadino e quello più toccante e atteso, dei figli Luigi ed Emanuele.

Parteciperanno con la loro testimonianza Cristina Carnevali, Gabriele Fava, Francesco Favi, gli Onafifetti, Riccardo Piccioni, Luigi Ramini, Emanuele Ramini, Fabrizio Romagnoli, Franca Tacconi. Saranno poi trasmessi dei filmati di Geniale Olivieri presentati da Serenella Olivieri.