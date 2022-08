A Jesi torna “Similitudini 2022”: ospite speciale il rapper Murubutu

“Rivelatrice come la poesia”, ecco il titolo della sesta edizione della rassegna ideata dall’associazione Liberi Pensieri per la Biblioteca Planettiana ed il Comune di Jesi

JESI – Verrà presentato a giorni il programma completo del festival Similitudini 2022, che a settembre torna con la sesta edizione. Ospite di spicco della rassegna, che si propone di indagare la poesia da diverse angolature ed attraverso l’incontro con altre arti, il rapper Murubutu, che parteciperà ad un incontro-intervista ed eseguirà alcuni brani live.

Murubutu, foto Ufficio Stampa Comune di jesi

All’anagrafe Alessio Mariani, 48 anni, Murubutu è un rapper, cantautore e docente, che fa della propria parola lo strumento mediante cui diffondere cultura. Nei suoi testi insistono temi politici e sociali: un rap colto il suo, definito da ispirazione letteraria, a tratti teatrale, ma allo stesso tempo giovane ed accessibile a tutti grazie proprio al linguaggio dell’hip hop. Attivo già dal 1991 con il collettivo, da lui stesso fondato, Kattiveria Posse, dal 1999 La Kattiveria, nel 2009 pubblica il suo primo album da solista Il giovane Mariani e altri racconti, ed un paio di anni dopo La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane; entrambi riscuotono un notevole successo ed allo stesso tempo mostrano le sue intenzioni: avvicinare le generazioni più giovani ad un rap che sia quanto più simile alle canzoni d’autore, fatto di un linguaggio colto, ricercato, notevolmente differente da quello imperante nella scena italiana.

Negli anni collabora con artisti del calibro di Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, Caparezza, Mezzosangue e in ultimo, nel 2020, con Claver Gold. Al momento è in tourneé con il suo ultimo album appena pubblicato Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali e tra i suoi impegni c’è anche la partecipazione a Similitudini Festival.

Per la sesta edizione, l’associazione Liberi Pensieri di Trecastelli, curatrice della rassegna per la Biblioteca Planettiana ed il Comune di Jesi, ha pensato al titolo “Rivelatrice come la poesia”, ponendo al centro il tema, appunto, della rivelazione. La poesia, grazie alla sua brevità, può permettere, in numerosi ambiti della vita delle persone, di capire un concetto e di vivere delle vere e proprie epifanie.

Oltre all’appuntamento con Murubutu, saranno numerosi gli eventi in calendario per il 2022, tutti a settembre, che saranno presto presentati. A questi si aggiunge una mostra dell’artista Stefano W. Pasquini, risultato del contest poetico The Book of People, conclusosi a maggio.