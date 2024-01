A Fabriano la festa batte la la pioggia, in 2 mila in piazza del Comune per brindare al nuovo anno

FABRIANO – Nonostante la pioggia, è stato un grande successo la festa di fine anno a Fabriano. In 2mila si sono ritrovati in piazza del Comune per il Countdown to 2024 che ha dato ufficialmente il via al nuovo anno. Entusiasti gli organizzatori dell’Associazione Gold Eventi che hanno offerto alla città una serata ricca di divertimento e voglia di stare insieme, grazie ai bravi e giovani dj fabrianesi Manuel Marà e W8&Phase ad aprire la serata e poi lasciando il testimone al magistrale Dj Pato che ha accompagnato i fabrianesi al nuovo anno con un coinvolgente ed instancabile ritmo, accompagnato dalla voce del vocalist Alessandro Vignoli.

Dopo la mezzanotte in consolle è arrivato Rudeejay, che ha infuocato la piazza con il suo show unico ed innovativo, completando la magia di una serata veramente indimenticabile. Presenti sul palco per i saluti istituzionali il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e l’assessore alla bellezza Maura Nataloni che hanno espresso soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto in questi anni da Gold Eventi e Radio Gold, media partner dell’evento, in sinergia con l’amministrazione comunale. Ottimo il servizio food&drink nel truck Pirelli a cura di Idealgomme Eventi e Luca Raggi, in collaborazione con il birrificio I Beer di Giovanna Merloni.

A mezzanotte hanno offerto gratuitamente spumante e dolci natalizi, offerti da Rocca dei Forti e dal Maxicoal Casagrande, ai tanti cittadini che hanno così potuto brindare al nuovo anno. Gold Eventi e Radio Gold hanno donato a Rudeejay una filigrana, realizzata dai mastri cartai fabrianesi con il suo logo personale, un omaggio fortemente apprezzato dall’artista che conserverà come prezioso ricordo del capodanno 2024 nella famosa Città della Carta. Eccezionale il service by Soul of Sound che ha progettato uno strepitoso allestimento palco grazie alla capacità tecnica e disponibilità umana di Simone Franchini, Rosa Carloni ed il loro staff. Fattiva ed intensa la collaborazione con la discoteca Bohemia di Fabriano, che ha offerto nel Bohemia Point durante la serata il servizio navetta gratuito andata e ritorno e che ha registrato un grande successo nella sua serata di Capodanno.

Le dichiarazioni

«Tante emozioni per questa serata indimenticabile – dichiara il presidente di Gold Eventi Luciano Robuffo – che ha dimostrato come l’impegno, la passione ed il tanto amore che abbiamo per la nostra città sia stato ampiamente ricambiato con questa affluenza numerosa da parte dei fabrianesi, che hanno affrontato anche la pioggia pur di partecipare in piazza. Per noi questa risposta è uno stimolo nel proseguire su questo cammino che sta garantendo negli anni un’animazione divertente, coinvolgente ma anche garbata e rispettosa della nostra magnifica piazza», ha concluso Robuffo ringraziando tutta la struttura comunale, la Diocesi di Fabriano-Camerino, la Fondazione Carifac, l’Avis Fabriano, la Croce Azzurra, la Protezione Civile, l’Ente Palio San Giovanni Battista, il Cai sezione di Fabriano, e tutte le attività commerciali ed artigianali «che hanno reso possibile con il loro prezioso contributo la realizzazione del Capodanno 2024».