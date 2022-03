L’8 marzo Montecarotto si tinge dell’azzurro di Unicef: la presidente nazionale premia la scuola media

MONTECAROTTO – L’8 marzo sarà una giornata davvero speciale per gli alunni della scuola media inferiore di Montecarotto e per tutta la comunità. Il Comune si tinge di azzurro, colore dell’Unicef nel 75° della sua fondazione, per una serie di momenti dedicati ai bambini. Presso il teatro comunale si terrà infatti un incontro degli alunni, dei docenti, della Dirigente Scolastica della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Montecarotto con la presidente del Comitato Italiano Unicef Carmela Pace.

La giornata – organizzata dal Comune di Montecarotto insieme al comitato Regionale e Provinciale dell’Unicef – ruota intorno a un importante riconoscimento ottenuto dai ragazzi della terza media nel 2020, vincitori (unica classe nella regione Marche) del Concorso Nazionale Unicef-MI “#Convenzione 30: a te la parola”. La premiazione è già avvenuta in modalità online in diretta nazionale sui canali social di Unicef Italia l’anno scorso, a causa dell’emergenza pandemica. Una modalità che non rende la giusta soddisfazione ai ragazzi per l’impegno profuso negli elaborati risultati poi vincitori. Ora finalmente i ragazzi riceveranno il premio dalla presidente nazionale, festeggiati da compagni, genitori e dalla comunità di Montecarotto orgogliosa dei suoi giovani.

Il programma

Intenso il programma della giornata: alle 10,30 a Teatro i saluti del sindaco Giuseppe Paoloni, della dirigente scolastica M.Finizia Felaco, della presidente del Comitato provinciale Unicef di Ancona Paola Guidi, della presidente del Comitato regionale Unicef Marche Mirella Mazzarini. Poi la premiazione da parte della presidente del Comitato italiano Unicef Carmela Pace e la consegna dell’attestato di merito agli alunni della classe I C (a.s. 2019/2020), attuale III C, vincitrice da 26 classi in Italia, del Concorso nazionale promosso da Unicef. Successivamente, alle 11,30 ci sarà l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi, con gli alunni della scuola Primaria “G.Magagnini” e Secondaria di primo grado “G.Galli”. I temi al centro del programma di lavoro della mini-amministrazione guidata dalla mini-sindaca, “la partecipazione come accoglienza e solidarietà”.

La presidente del Comitato italiano Unicef Carmela Pace

Nel pomeriggio (dalle ore 15) le attività proseguono alla presenza delle Associazioni di Volontariato del Comune di Montecarotto, con i sindaci della provincia di Ancona e i genitori dei bambini nati nel 2021, per la consegna delle Pigotte. In particolare, la presidente Carmela Pace consegnerà al sindaco Giuseppe Paoloni 11 Pigotte, realizzate dal gruppo Unicef di Jesi, come scelta dell’amministrazione comunale di Montecarotto di donare, come simbolo e testimonianza di solidarietà, una Pigotta ai genitori dei bambini nati nel 2021.

A seguire (ore 16) la consegna degli “Attestati di Ringraziamento alle Pigottare”, per la loro dedizione a realizzare “il cerchio della solidarietà”, lavorando con creatività e impegno a realizzare la Pigotta simbolo dell’Unicef. La giornata si chiuderà con l’intervento del Gruppo Younicef.

L’obiettivo della giornata

«Una giornata all’insegna dei diritti dei bambini e delle donne, vista la coincidenza della data con l’8 marzo, quanto mai al centro dell’attenzione di tutti in questi tempi di conflitti, da sempre nell’attenzione dell’Unicef – fanno sapere dall’amministrazione comunale – una giornata che vuole rappresentare un momento di riflessione e ulteriore diffusione del messaggio e dell’impegno di Unicef, ma anche delle scuole e dei ragazzi per un mondo migliore tramite l’impegno, la cittadinanza attiva, la cultura e l’educazione come mezzo di emancipazione e realizzazione dei diritti civili e politici, a partire dai bambini e dai ragazzi».