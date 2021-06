3 voci di dentro: su RaiPlay la mini serie girata al Teatro Pergolesi di Jesi

Mini serie in cinque puntate, farà vivere al pubblico, in modo originale, il teatro, l’opera lirica e la magia che gli attori portano in scena. È stata girata nei mesi di chiusura forzata causa pandemia

Tre personaggi stravaganti per raccontare il teatro in tempo di pandemia e di chiusura forzata. Da oggi (10 giugno) è disponibile su RaiPlay 3 voci di dentro, mini serie in cinque puntate che farà vivere al pubblico, in modo nuovo ed originale, il teatro, l’opera lirica e la magia che gli attori portano in scena.

Teatro Pergolesi di Jesi, provincia di Ancona: tre figure si aggirano all’impazzata nell’edificio cercando l’uscita ma non ci riescono. Due di loro, Lutaldo (Giacomo Medici) e Vernizia (Lucia Conte), sono personaggi inventati e catapultati dal palcoscenico nel mondo reale. L’altro, Pacconio (Giovanni Scifoni), che si fa chiamare “Il Maestro”, è in realtà un truffatore. Si sta nascondendo dai creditori e cercherà di raggirare i due artisti, facendoli addentrare sempre di più nei meandri del luogo.

Giacomo Medici, Giovanni Scifoni e Lucia Conte nella mini serie “3 voci di dentro”

La storia che nasce dall’incontro di questi tre personaggi diventa un pretesto per svelare al pubblico i luoghi più nascosti del Pergolesi ma anche riti e mestieri del teatro, quel microuniverso con leggi proprie.

In un clima surreale, dove i personaggi sono chiamati a interpretare se stessi, si confondono l’inganno solenne dell’opera con l’ordinarietà del quotidiano, la cronaca con la favola, e ancora la lingua di tutti i giorni con quella aulica dei recitativi romantici e le testimonianze genuine dei lavoratori del teatro con le citazioni d’opera. La messa in scena suggerirà allo spettatore di trovarsi di fronte ad un sogno.

3 voci di dentro, tutti i protagonisti

3 voci di dentro è prodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini e da Subwaylab di Jesi, società di produzione cinematografica e televisiva. Firma la sceneggiatura Stefano Valanzuolo, da un’idea di Cristian Carrara. La regia è di Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli, fotografia di Diego Morresi, supervisione scenografica a cura di Benito Leonori, operatore e capo macchinista Leonardo Martellini.

Ne sono protagonisti l’attore romano Giovanni Scifoni, volto noto della tv e del teatro, artista dai mille talenti che sui social intrattiene i suoi fan con video irresistibili, e due cantanti lirici, il soprano Lucia Conte e il baritono Giacomo Medici. Con loro, anche, il maestro accompagnatore Carlo Morganti, e dietro le quinte (ma non solo dietro le quinte) sono le preziose maestranze tecniche del Teatro Pergolesi.

Medici, Scifoni e Conte in “3 voci di dentro”

La serie è stata girata al Teatro Pergolesi nei mesi scorsi, nel periodo di forzata chiusura delle attività di pubblico spettacolo, e nasce dal desiderio di raccontare il teatro, i suoi spazi nascosti, il fermento creativo, i lavoratori invisibili del palcoscenico e del “dietro le quinte”.

Si tratta di una narrazione originale, surreale, sviluppata con una metodologia tutta nuova. Con la musica che scandisce i ritmi del racconto.