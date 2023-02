Vandali in azione a San Benedetto: distrutte a martellate le storiche balaustre di viale Buozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora vandali al centro storico di San Benedetto del Tronto. Nel corso del weekend, infatti, sono state colpite le balaustre di viale Buozzi, uno dei simboli della passeggiata sambenedettese. Un fatto, quello avvenuto presumibilmente nella notte tra sabato e domenica, ad opera di alcuni giovani, che ha suscitato scalpore e sdegno tra i cittadini, considerando il fatto che quelle balaustre erano lì da decenni.

Le indagini

La polizia municipale sta visionando i filmati e invita chiunque abbia informazioni a contattare il locale comando. Anche l’amministrazione comunale di San Benedetto, guidata dal sindaco Antonio Spazzafumo, attraverso i propri canali social ha invitato chi abbia visto qualcosa a presentare denunciare, al fine appunto di identificare i responsabili dello sfregio fatto alle colonnine della balaustra sul viale Buozzi. Se c’è qualcuno che può dare informazioni utili può farlo chiamando, anche in forma anonima, la centrale operativa della polizia locale che ha già iniziato la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il Comune, dal canto suo, ha già sporto una denuncia contro ignoti allo scopo di avviare le indagini. I vandali, però, non hanno colpito solo in centro: sempre nel weekend appena trascorso, infatti, alcuni giovani, che stavolta sono stati identificati dalle videocamere, hanno provocato danni alla struttura della Infoservice Basket Sambenedettese in zona Cerboni. La società sportiva ha prontamente riparato quanto distrutto, anche se permangono alcuni segni delle effrazioni.