Vallefoglia, lo trovano riverso nella sua auto: 57enne stroncato da un malore

VALLEFOGLIA – Lo hanno ritrovano senza vita riverso sul volante della sua vettura. È morto così nella mattinata di lunedì Patrizio Pierucci, noto assicuratore 57enne. L’uomo è stato trovato dentro la sua vettura parcheggiata nei pressi dell’agenzia assicurativa di cui era titolare.

Ad essergli fatale con ogni probabilità un infarto che non gli ha lasciato scampo. La notizia si è ben presto diffusa a Montecchio e Babucce dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Tanti lo ricordano in queste ore con affetto per le sua simpatia e disponibilità.

Tra coloro che lo hanno ricordato nelle ultime ore anche la società Montecchio Sport, che «si stringe calorosamente attorno alla famiglia Pierucci per la scomparsa di Patrizio Pierucci. Purtroppo ci lascia una persona semplicemente splendida e nostro grandissimo sostenitore. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini».