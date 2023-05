Truffe a Petritoli e Porto Sant’Elpidio, tre denunciati dai carabinieri

Un 40enne di Torre del Greco si era finto al telefono un operatore di banca e aveva convinto la vittima a effettuare accrediti per 2mila euro. Una coppia residente a Firenze nei guai per un raggiro intorno alla vendita online di cibo per cani

FERMO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione di Petritoli e di Porto Sant’Elpidio sono stati impegnati nella lotta contro le truffe che danneggiano i cittadini. A Petritoli, a seguito di una denuncia formalizzata il 15 dicembre 2022 da una donna del posto, i militari hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di Napoli classe 1983, residente a Torre del Greco (NA), per il reato di truffa. Gli accertamenti condotti, anche mediante l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno evidenziato che il soggetto deferito, al fine di ottenere un ingiusto profitto, contattava telefonicamente la vittima qualificandosi come operatore della “Banca BPER”. Comunicando alla parte offesa la presenza di operazioni fraudolente sul suo conto corrente la induceva a compiere alcune operazioni al fine di ricevere un accredito di una somma denaro che sosteneva essere stata defraudata. Successivamente, guidandola passo dopo passo, il truffatore induceva la vittima ad accreditare su conti correnti e carte riconducibili a lui una somma complessiva di 2mila euro, per poi rendersi immediatamente irreperibile. Il danno subito dalla vittima non era assicurato. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Petritoli.

Analogamente a Porto Sant’Elpidio, a seguito di una denuncia-querela formalizzata il 25 novembre 2022 da un residente, i militari hanno denunciato per truffa in concorso, un uomo di Firenze classe 1981, e una donna originaria di Campobasso classe 1983, residenti a Firenze. Gli accertamenti condotti, anche mediante l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno evidenziato che i soggetti deferiti, agendo in concorso tra loro, nel mese di novembre 2022 simulavano la vendita di cibo per cani su un sito online di “marketplace”, per un valore di 128 euro. Successivamente, tramite contatti telefonici, inducevano la parte offesa con artifici e raggiri a effettuare un bonifico istantaneo dello stesso importo su un conto corrente bancario intestato a loro, senza inviare effettivamente la merce e rendendosi irreperibili. Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Porto Sant’Elpidio. I Carabinieri continuano ad intensificare le attività di contrasto alle truffe e invitano i cittadini a prestare attenzione e adottare misure di precauzione per evitare di cadere vittima di questi reati. In caso di sospette attività fraudolente, si consiglia di denunciarle prontamente alle autorità competenti.