Raffica di truffe on line a Falerone, in quattro denunciati dai carabinieri di Montegiorgio

MONTEGIORGIO – Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno concluso una serie di indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia di vari individui coinvolti in diversi casi di truffe. Il lavoro instancabile dei militari della Stazione di Montegiorgio ha permesso di mettere fine alle attività criminali di questi soggetti.

Nel corso dell’attività di contrasto, i militari della Stazione di Montegiorgio hanno denunciato un uomo di 34 anni, disoccupato e originario di Napoli, per il reato di truffa. Questo individuo, fingendosi un operatore della piattaforma “PayPal”, ha ingannato un cittadino di 55 anni di Falerone, convincendolo ad eseguire tre bonifici per un totale di 1.400 euro su un conto corrente riconducibile al truffatore. Successivamente, il soggetto è riuscito a scomparire rendendosi irreperibile. Nella stessa località di Falerone, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 48 anni, originario della Calabria, per truffa. L’individuo ha ingannato un residente di Falerone, convincendolo a trasferire la somma di 230 euro su un conto corrente riconducibile al truffatore, con il pretesto di vendere una console Nintendo online. Anche in questo caso, il soggetto si è reso irreperibile. Sempre a Falerone, i Carabinieri hanno denunciato due individui di 44 e 48 anni, entrambi originari di Napoli, per truffa in concorso. Questi soggetti si sono fatti passare per operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingannando la titolare di un bar-tabaccheria di Falerone. Con il pretesto di risolvere guasti al circuito Lottomatico “LisPay”, sono riusciti a farsi eseguire sei ricariche per un totale di 6.000,00 euro su carte “PostePay” riconducibili a loro. Anche in questo caso, i soggetti si sono resi irreperibili.

Si ribadisce l’importanza di seguire i suggerimenti pubblicati da tempo sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri per evitare di cadere vittime di truffe. La denuncia di questi individui conferma quanto sia fondamentale essere vigili e diffidare di chiunque cerchi di ingannarci per trarne vantaggi illeciti. I Carabinieri continueranno a lavorare per garantire la sicurezza della comunità e invitano la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando casi simili.