Treni, investimento tra Pedaso e Porto San Giorgio

FERMO – Alle 6.15 di questa mattina, venerdì 24 febbraio, Trenitalia annuncia che la circolazione dei treni è sospesa per l’investimento di una persona tra Pedaso e Porto San Giorgio. Disagi per l’incidente dunque sulla linea Pescara-Ancona. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Pedaso e Civitanova.

Il treno invece Fr 8806 Pesacara- Milano Centrale delle 6 (con arrivo previsto alle 10.54) è stato cancellato da San Benedetto del Tronto ad Ancona. Per i passeggeri servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino ad Ancona.

La circolazione è ritornata regolare intorno alle 10, secondo quanto riportato da Trenitalia.