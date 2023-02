Treia, chiusa un’aula della scuola media dopo il terremoto nella notte. Segnalazioni di danni

Lo stop deciso in via precauzionale per effettuare ulteriori verifiche ma per il resto regolari svolgimento delle lezioni e apertura delle scuole. Sei le abitazioni private per cui sono stati indicati danni, attivo il Coc. A Pollenza scuole aperte

TREIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, registrata all’1:07 con epicentro a Treia e seguita, secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), da una seconda di minore intensità, 2,5, alle 4:42. Torna la paura del sisma nelle Marche (Ingv riferisce di un’ulteriore scossa di 2,2 alle 4:06 nella zona di Arcevia) e non senza problemi oltre all’apprensione per chi ha avvertito il terremoto nella notte.

«A seguito del sisma che si è registrato nel corso della notte, all’1.07 con epicentro a Treia (in località San Marco) di magnitudo 3.8 – riferisce il Comune di Treia – il Sindaco Franco Capponi ha effettuato controlli e sopralluoghi in tutte le strutture scolastiche insieme ai tecnici del Comune. Non si sono registrati danni o irregolarità agli edifici ed è stato confermato il regolare svolgimento delle lezioni e l’apertura di ogni scuola. Solo nel caso di un’aula della scuola media del centro storico di Treia si è deciso di evitarne l’utilizzo, a scopo precauzionale, per effettuare ulteriori verifiche». Inoltre, «sono sei le segnalazioni per danni alle abitazioni arrivate, fino ad ora, agli uffici comunali. Da questa mattina è stato aperto il COC (Centro operativo comunale) finalizzate a organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che dovessero manifestano a seguito del terremoto. A tal proposito per ulteriori segnalazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 3357127270 oppure 3357127273».

Nella notte, il sindaco di Pollenza Mauro Romoli aveva comunicato via social: «Per chi avesse i propri cari ricoverati presso la casa di riposo comunale vi informo che ho prontamente contattato l’operatrice in servizio e mi ha riferito che stanno tutti bene. Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno aperte. Il personale dell’ufficio tecnico comunale effettuerà dei sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici a partire dalle scuole per verificare gli eventuali effetti delle scosse di stanotte».

Scuole regolarmente aperte anche a Macerata.