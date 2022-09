SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La riviera picena è in lutto per una drammatica tragedia avvenuta nelle ultime ore. È morto a soli 18 anni, infatti, Lorenzo Squillace, di San Benedetto. Nel corso dell’estate aveva lavorato come bagnino ed era molto conosciuto. Proprio lo scorso 25 agosto aveva celebrato il traguardo della maggiore età, con una festa vissuta insieme a tutti i suoi amici.

La ricostruzione

Il ragazzo aveva accusato un malore in casa, all’improvviso. La mamma, nota insegnante di San Benedetto, lo ha immediatamente accompagnato all’ospedale “Madonna del Soccorso”, ma probabilmente per Lorenzo non c’era già più nulla da fare. Una storia, appunto, che ha davvero dell’incredibile e che ha lasciato tutti sconvolti. Il personale sanitario lo ha subito intubato, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause dell’improvviso decesso del diciottenne. Era un ragazzo pieno di vita, sorridente e simpatico. La prossima settimana avrebbe iniziato il suo ultimo anno all’istituto tecnico per geometri di Grottammare, che frequentava con ottimo profitto. Durante l’estate aveva svolto il servizio di salvataggio in mare proprio nella riviera picena. La sua famiglia, adesso, è distrutta dal dolore. Così come lo sono tutti coloro che conoscevano Lorenzo. Non si può morire così a diciotto anni. Il funerale si svolgerà, probabilmente, tra martedì e mercoledì.