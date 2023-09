Tragedia a Porto Sant’Elpidio: 35enne di San Benedetto investito e ucciso da un treno

L'uomo era in sella alla sua bici elettrica. Non è escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario

PORTO SANT’ELPIDIO – Una tragedia che scuote due comunità. Un 35enne di San Benedetto del Tronto, ieri sera 18 settembre, è morto dopo essere stato travolto da un treno, alla stazione di Porto Sant’Elpidio, mentre stava attraversando i binari con una bici elettrica. Ad investirlo è stato un Intercity diretto a sud. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo e per l’uomo non c’è stato scampo. Un dramma che, appunto, ha scosso sia la comunità fermana che quella sambenedettese.

Le indagini

A diversi metri di distanza dal corpo del 35enne sono stati trovati i rottami della bici. Una scena straziante per i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto i carabinieri, la polizia ferroviaria, la municipale e la guardia di finanza, ma sono accorsi anche il sindaco elpidiense Massimiliano Ciarpella e il vice Andrea Balestrieri. Sono in corso, comunque, degli accertamenti per verificare cause e dinamica dell’incidente: l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una fatalità, ma non è escluso che possa essersi trattato di un suicidio.