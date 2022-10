Tragedia sui monti di Arquata, ritrovato senza vita Michael Agostini

Del 27enne di San Benedetto del Tronto non si avevano più notizie dall'11 ottobre, quando aveva raggiunto la zona, di cui era un conoscitore, in cerca di funghi. Lascia la moglie e una bimba di un anno

ARQUATA DEL TRONTO – Rinvenuto privo di vita in un dirupo, nel territorio montano del comune di Arquata del Tronto, il corpo del 27enne Michael Agostini, di cui non si avevano più notizie dalla giornata di martedì scorso 11 ottobre. Il giovane di San Benedetto del Tronto, sposato e padre di una bambina di un anno, aveva raggiunto la zona, di cui era un conoscitore, in cerca di funghi. Ma dopo l’ultimo contatto telefonico con la moglie Chiara, di lui si erano perse le tracce. Dopo giorni di ricerche sempre più angoscianti, oggi 15 ottobre il tragico epilogo.

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti per il recupero tra la frazione di Faete e quella di Spelonga nel comune di Arquata. A partecipare alle operazioni, squadre di ricerca e SAF, speleo Alpini fluviali, supportate da un elicottero. Il tutto in zona particolarmente impervia, che ha reso molto difficile ogni movimento. Sul posto anche soccorso alpino, volontari e forze dell’ordine.