ARQUATA DEL TRONTO – Giornata tragica, ad Arquata del Tronto, nel Piceno. Questa mattina (12 ottobre), infatti, un operaio è morto (A.P. le sue iniziali) e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella frazione di Colle. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano lavorando al posizionamento di una rete di contenimento metallica su un costone quando qualcosa né andato storto ed entrambi sono precipitati. Sono subito apparse gravissime le condizioni di uno dei due.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Allertata anche l’eliambulanza. Per l’uomo, un 32enne di origini rumene, che lavorava per una ditta di Perugia, non c’era però più nulla da fare. Ferito in maniera per fortuna non grave l’altro operaio.