Tolentino, tamponano un’auto con una donna incinta e scappano: denunciati in tre

Viaggiavano a bordo di una macchina senza assicurazione che era stata posta in vendita in un'autofficina. Denunciato anche il titolare della ditta

TOLENTINO – Dopo aver tamponato un’auto guidata da una donna in avanzato stato di gravidanza erano scesi dal mezzo (senza assicurazione) ed erano fuggiti a piedi per le campagne circostanti. A distanza di mesi sono stati individuati e denunciati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tolentino. Si tratta di tre egiziani, uno residente a Matelica, due a Milano, presenti in zona perché impiegati come operai edili. Dovranno rispondere di omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti. È stato invece denunciato per favoreggiamento personale il titolare di un’autofficina che avrebbe consegnato loro il mezzo.

L’incidente risale al pomeriggio del 18 ottobre 2023. Erano circa le 18 quando la pattuglia di pronto intervento era intervenuta in contrada San Diego, in prossimità dello svincolo Tolentino ovest della superstrada, per effettuare i rilievi in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta una donna in avanzato stato di gravidanza. Dagli accertamenti era emerso che la donna era stata tamponata da un’auto e che gli uomini che si trovavano a bordo, dopo l’impatto, erano scesi di corsa dal mezzo ed erano scappati a piedi per campi. La donna invece era stata trasportata all’ospedale di Macerata dove era stata sottoposta alle cure del caso e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni. L’auto su cui viaggiavano gli stranieri era risultata sprovvista di assicurazione ed era stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca. I militari avevano quindi iniziato a effettuare ulteriori accertamenti partendo proprio dal mezzo: il proprietario, risultato totalmente estraneo ai fatti, riferì di aver sospeso l’assicurazione e di aver lasciato l’auto in vendita in un’officina di un paese limitrofo. La verifica delle immagini di videosorveglianza prelevate sia a Tolentino sia nei pressi dell’officina aveva così permesso di appurare che il titolare dell’esercizio aveva consegnato l’auto a dei stranieri. Poi dall’analisi dei dati del traffico telefonico e delle celle agganciate è emerso che sul luogo dell’incidente c’erano i tre egiziani.

Sempre i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tolentino hanno anche denunciato una 45enne residente fuori provincia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La donna il 17 luglio scorso a San Severino era uscita fuori strada con l’auto andando a sbattere contro una recinzione. Trasportata ad Ancona per le lesioni riportate, su richiesta dei militari era stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare la positività a stupefacenti o alcol. Gli esiti delle analisi hanno attestato la positività a oppiacei e cocaina. È emerso inoltre che la donna si era messa alla guida dell’auto pur avendo la patente revocata dal 2004.