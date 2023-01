Tolentino, di notte non trova l’auto e brillo va dai carabinieri. Sanzionato per ubriachezza

A Sarnano la notte del 7 gennaio un uomo, in stato di ebbrezza, stava infastidendo gli avventori di una struttura ricettiva, anche per lui la sanzione. Un 28enne straniero ha invece concluso il 2022 con una denuncia per omissione di soccorso e fuga

TOLENTINO – Negli ultimi giorni del 2022 e i primi del 2023 i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal maggiore Giulia Maggi, sono stati impegnati in controlli a tappeto del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini in strada e non. Andando in ordine temporale, la sera del 30 dicembre i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 53enne che si trovava alla guida della propria auto. Per i militari aveva assunto alcol ma l’uomo si è opposto al controllo attraverso l’alcoltest ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. Per l’auto è invece scattato il sequestro ai fini della confisca.

Uno straniero di 28 anni ha invece concluso l’anno con una denuncia per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone. I militari, a conclusione degli accertamenti del caso, lo hanno denunciato il 31 dicembre scorso. L’incidente invece risale al 6 dicembre quando in via Pertini a Tolentino, mentre era alla guida della propria auto, non aveva dato la precedenza causando un incidente con un’altra auto. La conducente aveva riportato delle lesioni ed era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, da dove era uscita con 10 giorni di prognosi. L’uomo invece era scappato omettendo di prestarle i soccorsi e facendo perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti dei carabinieri, grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della vicina area di servizio, oltre che degli impianti di Tolentino e Macerata che consentono la lettura delle targhe in transito, hanno consentito di identificare il responsabile dell’incidente.

La sera di Capodanno, a seguito della segnalazione di un incidente, una pattuglia del Radiomobile è intervenuta nei pressi del centro commerciale La Rancia, dove il conducente di un’auto era andato a collidere contro un albero rimanendo illeso. All’uomo è stata contestata la sanzione amministrativa della guida con patente scaduta. Un uomo invece è stato sanzionato per ubriachezza dai carabinieri di Caldarola. Aveva raggiunto la caserma di Tolentino alle 3 di notte in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol per presentare la denuncia del furto della propria auto, avvenuta a suo dire nelle ore precedenti nei pressi di un locale. Il militare di servizio aveva dovuto chiedere l’ausilio della pattuglia impiegata nel controllo del territorio a causa della condizione di grave alterazione dell’uomo. Così i colleghi sono andati sul posto indicato e hanno trovato il mezzo che era parcheggiato proprio davanti al locale dove l’uomo si era intrattenuto nel corso della serata.

Il 3 gennaio, al termine di mirati accertamenti, è stato denunciato un 27enne che, nei giorni precedenti, aveva avuto un incidente a Loro Piceno, con il mezzo che si era ribaltato fuori dalla sede stradale ed era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Dagli esami clinici eseguiti nella struttura sanitaria è emersa un’assunzione di alcol oltre la soglia penale. Infine, i carabinieri della Stazione di Loro Piceno, la notte di sabato 7 gennaio, sono intervenuti in una struttura ricettiva di Sarnano dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza, stava infastidendo gli avventori e dando in escandescenze. Sanzionato per ubriachezza molesta, l’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.