Tolentino, maltrattamenti a mamma e nonni: 45enne e 19enne allontanati da casa

TOLENTINO – Maltrattamenti in famiglia, due uomini allontanati, si tratta di un 45enne e un 19enne. Il primo caso è avvenuto a Tolentino dove a fine luglio scorso i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile erano intervenuti in un’abitazione a seguito di una richiesta di aiuto. Dai successivi approfondimenti era emerso che l’uomo, un 45enne con problemi legati all’uso di alcol, anche in precedenza avrebbe maltrattato la madre 73enne. Il 24 agosto scorso il gip del Tribunale di Macerata ha valutato la richiesta del pubblico ministero sulla base degli accertamenti condotti e ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla madre. L’uomo è stato rintracciato in una comunità terapeutica della costa e gli è stato applicato il braccialetto elettronico (dovrà mantenere la distanza di un chilometro dalla vittima).

Ha invece 19 anni il giovane che dal 27 agosto scorso è stato sottoposto ad analoga misura emessa dal giudice per le indagini preliminari all’esito delle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di San Severino. Il primo intervento fu svolto dal Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, dalle successive attività investigative era emerso che gli episodi di violenza poste in essere dal 19enne nei confronti dei nonni erano stati più di uno. Episodi in cui il giovanissimo avrebbe aggredito i nonni e distrutto gli arredi di casa, le violenze erano legate allo stato di tossicodipendenza e alle continue richieste di denaro. Quando i nonni si rifiutavano di pagare il ragazzo reagiva in modo spropositato e aggressivo con insulti, minacce e condotte violente. Nei mesi precedenti, in almeno due occasioni, il nonno 73enne aveva subito lesioni ed era finito al pronto soccorso. Dalle indagini è emerso anche che più volte il 19enne avrebbe sottratto del denaro o lo avrebbe ottenuto con violenza o minaccia, tanto che dovrà rispondere anche dei reati di lesioni, rapina ed estorsione. Anche a lui è stato applicato il braccialetto elettronico.