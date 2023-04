Tolentino, blitz in casa di un senegalese: trovato quasi un chilo di droga tra hashish e cocaina

TOLENTINO – È di un arresto e una denuncia a piede libero il bilancio dell’attività antidroga condotta dai militari della Compagnia di Civitanova della guardia di finanza guidata dal capitano Tiziano Padua.

Il capitano Tiziano Padua

Lunedì scorso i finanzieri hanno eseguito due interventi. Il primo è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Civitanova dove è stato sottoposto a controllo un 20enne italiano, insistentemente segnalato dal cane antidroga “Hanima”. Il giovane, studente temporaneamente domiciliato a Civitanova, è stato trovato in possesso di 54 grammi di hashish e di 320 euro in contanti. Sia la droga sia i soldi, ritenuti essere provento di spaccio dal momento che lo studente non lavora e non avrebbe saputo giustificarne il possesso, sono stati sequestrati, mentre per il 20enne è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’avvocato Marco Emiliozzi

Il secondo intervento invece è scattato lunedì sera quando i militari, sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso di ulteriori indagini, hanno eseguito un controllo a Tolentino in una casa ritenuta essere un frequentato “hub” di spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione dove vive un senegalese 25enne attualmente disoccupato, i finanzieri hanno trovato 869 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. Per il pusher sono scattate le manette e, su disposizione del pubblico ministero di turno Enrico Riccioni, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa della fissazione dell’udienza di convalida che si è tenuta nella tarda mattinata di oggi in Tribunale a Macerata. Il giovane, difeso dall’avvocato Marco Emiliozzi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, il gip Domenico Potetti ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.