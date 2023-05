Strade franate, alberi caduti e fiumi sotto controllo: il maltempo spaventa il Piceno

Una donna, mentre si stava recando in ospedale per partorire, si è vista cadere un albero sulla sua macchina

ASCOLI – Danni, danni e ancora danni. Il maltempo delle ultime ore ha messo letteralmente in ginocchio anche il Piceno. Una situazione complicata che, si spera, possa migliorare nel weekend, visto che le previsioni sembrano essere leggermente meno preoccupanti. Strade franate, soprattutto nei comuni di montagna, e alberi caduti lungo le carreggiate. Osservati speciali, poi, i corsi d’acqua e soprattutto il Tronto, che però sembra ancora sotto il livello di guardia.

Gli interventi

A Grottammare, invece, la protezione civile tiene sotto controllo il fiume Tesino. In riviera, particolare attenzione viene dedicata ai sottopassi di viale Ballestra, via Marche e Via Alighieri. A Ripatransone il sindaco Lucciarini ha disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di oggi, compreso l’asilo nido. A Massignano chiusa la strada comunale Fonte Vecchia per la caduta di un albero nella mattina di ieri, così come la provinciale San Michele a Villa Santi. A Cupra osservato speciale il torrente Menocchia. A San Benedetto del Tronto, poi, i pompieri hanno rimosso il ramo di un albero che si è abbattuto su un’auto in sosta in via Sauro.

In città

Ad Ascoli, si è tempestivamente provveduto all’apertura del centro operativo comunale (il cosiddetto Coc) per il monitoraggio della situazione. «Al momento – spiega il sindaco Marco Fioravanti -, non si registrano particolari criticità presso ponti, dighe e strade comunali. Colgo l’occasione, però, per informare che la sala operativa della polizia municipale resterà aperta 24 ore su 24 con pattuglie in servizio di continuo. Per segnalazioni ed emergenze è possibile contattare il numero 0736-244674. Inoltre, invito l’intera cittadinanza a prestare la massima attenzione e, qualora le condizioni meteo si facciano particolarmente avverse, a uscire di casa solo per motivi di reale necessità. Infine, ne approfitto per esprimere massima vicinanza e solidarietà ai territori maggiormente colpiti dalla terribile ondata di maltempo».

L’incidente

Nella notte, ad Ascoli, si è verificato un incidente molto particolare, sempre per colpa del maltempo. Lungo la strada Salaria, infatti, un albero si è abbattuto su un’auto nella quale viaggiava una donna diretta all’ospedale Mazzoni di Ascoli per partorire. L’incidente è avvenuto all’altezza del ‘villaggio del fanciullo’. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, la polizia e gli operatori del 118. Fortunatamente, comunque, la donna è riuscita poi a farsi accompagnare in ospedale e a partorire regolarmente.