Speronato e picchiato in mezzo alla strada: aggressione choc a Castel di Lama, grave 40enne

CASTEL DI LAMA – Inizialmente sembrava trattarsi di un ‘semplice’ incidente. Invece, è stata un’aggressione vera e propria, quella avvenuta ieri sera, nel tardo pomeriggio, a Castel di Lama, lungo la vallata picena. Vittima dell’agguato un quarantenne, residente in paese, ripetutamente picchiato proprio in mezzo alla strada. Una scena da ‘Gomorra’, quella alla quale hanno assistito alcuni passanti i quali, immediatamente, hanno avvertito le forze dell’ordine.

La ricostruzione

Il fatto, poco dopo le 18, è avvenuto nei pressi del sottopasso che, dalla strada Salaria, conduce alla zona industriale. L’uomo era a bordo della sua auto quando, ad un certo punto, è stato letteralmente speronato da un’altra vettura, una Fiat Punto. Sceso dalla macchina, pensando si fosse trattato soltanto di un incidente, l’uomo è stato aggredito da alcuni uomini, scesi nel frattempo dall’altro mezzo, e brutalmente picchiato. La vittima è rimasta in mezzo alla strada, con il volto sanguinante, mentre i ‘picchiatori’ sono fuggiti dopo avergli rubato il portafogli e il telefono. A dare l’allarme, appunto, alcuni passanti e sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza con un medico a bordo che ha prestato le prime cure del caso. L’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli per accertamenti e poi ricoverato: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. In base a quanto filtra dall’ospedale Mazzoni, il quarantenne avrebbe riportato diversi traumi. Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri e non si esclude nessuna pista, a cominciare da un possibile regolamento di conti.