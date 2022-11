Sparatoria a Porto D’Ascoli: commerciante d’auto ferito con un colpo di pistola a pallini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mattinata di paura, oggi, a Porto D’Ascoli. Il titolare di una concessionaria d’auto, infatti, è stato ferito dal colpo di una pistola a pallini. L’agguato è avvenuto intorno alle undici, quando un uomo è entrato all’interno dell’attività, nei pressi di via Pasubio, lungo la Statale, e ha esploso un colpo verso il pavimento, colpendo il commerciante a un piede. L’aggressore, poi, si sarebbe dato alla fuga.

Successivamente identificato, si tratterebbe di un un 43enne di San Benedetto, tratto in arresto.

Sul posto è arrivata l’ambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale. Il titolare della concessionaria, comunque, è già stato dimesso e, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze, ma solo una piccola ferita e tanto spavento. Ovviamente, all’interno del negozio c’erano alcuni clienti, che hanno raccontato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Sui motivi che hanno provocato la ‘sparatoria’ stanno indagando la polizia e i carabinieri di San Benedetto del Tronto.