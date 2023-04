Serie C, l’Ancona sfida la Carrarese, la Recanatese al Mapei Stadium sognando i playoff

Quattro turni al termine della stagione regolare, squadre oggi in campo per la giornata numero 35: Fermana in casa con il Siena, Vis Pesaro a Gubbio per tentare l'impresa

ANCONA – Quattro giornate al termine della stagione regolare, il girone B di serie C ha in programma tutte le partite oggi pomeriggio, sabato 1 aprile, anche per permettere, poi, alle squadre di scendere nuovamente in campo giovedì prossimo nell’anticipo prepasquale. Due le marchigiane che giocano in casa, e cioè Ancona e Fermana, due quelle in cerca di fortuna in trasferta, Recanatese e Vis Pesaro. Delle quattro solo l’Ancona scende in campo alle 14.30, le altre tre giocano alle 17.30: i dorici di Colavitto affrontano al Del Conero la Carrarese, formazione quarta in classifica che nelle ultime dieci giornate ha conquistato 24 punti, il peggiore avversario da potersi trovare di fronte in questo momento in cui in casa Ancona le cose non filano come potrebbero. Per Gatto e compagni uno scontro diretto di grande rilievo ai fini della classifica: in caso di successo, infatti, i dorici aggancerebbero in classifica proprio la Carrarese.

La Fermana torna al Recchioni dove alle 17.30 si misura con il Siena, reduce proprio dalla sconfitta con la Carrarese. I ragazzi di Protti vengono dall’ottimo pareggio a Lucca, in rimonta e in inferiorità numerica, per la certezza della salvezza mancano un paio di punti, la squadra sa di avere a disposizione il primo di quattro match point, ma l’avversario è in corsa per i playoff e non sarà un confronto semplice. Compito improbo, invece, per la Recanatese che la scorsa settimana ha festeggiato quota salvezza con il successo sull’Aquila Montevarchi e che oggi alle 17.30 scende in campo a Reggio Emilia contro la capolista: uscire dal Mapei Stadium con un risultato positivo suonerebbe come l’ennesimo miracolo, la squadra di Pagliari gioca senza particolari pressioni, la zona playoff è a pochi passi, ma l’obiettivo risultato contro la Reggiana appare davvero difficile.

Difficile anche il compito della Vis Pesaro che alle 17.30 scende in campo a Gubbio: la sconfitta interna contro l’Entella ha ulteriormente complicato il cammino salvezza dei ragazzi di mister Brevi (squalificato) che oggi al Barbetti di Gubbio, contro una squadra lanciata in zona playoff e al quinto posto in classifica, devono tentare quell’impresa che permetterebbe loro, poi, di avere la giusta carica per affrontare la gara-spareggio contro l’Imolese di giovedì prossimo al Benelli.