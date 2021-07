SENIGALLIA – In questo periodo estivo le forze dell’ordine sono chiamate ad un ulteriore sforzo per garantire la sicurezza pubblica dei cittadini, ma anche dei tanti turisti che approfittano delle ferie per riversarsi in città in occasione dei diversi eventi in programma.

Il servizio, che rientra nella più ampia pianificazione delle attività di controllo disposte dal Questore di Ancona, alla luce di quanto emerso nel corso del comitato per la sicurezza tenutosi ad inizio stagione, ha visto nell’ultimo weekend l’impegno di equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale.

Le attività di controllo sono state rivolte al centro cittadino ed al lungomare dove tante persone erano presenti, ma anche nell’area della manifestazione XMasters dove si è tenuto un concerto musicale che ha sancito la chiusura della kermesse. Numerosi sono stati i controlli a persone e veicoli senza che siano emerse particolari criticità. Durante la serata vi sono state alcune richieste di interventi per schiamazzi da parte di giovani sul lungomare su cui sono intervenuti gli equipaggi riportando la situazione nella norma.

Rispetto ai precedenti fine settimana, nonostante la grandissima affluenza di giovani, non si sono registrati eccessi quali risse o atti di vandalismo. Vista la mole di persone sono state relativamente poche le sanzioni per ubriachezza emesse dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia: tre le persone trovate in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. Proseguono anche senza sosta i controlli finalizzati al contrasto di atti predatori: i ladri, nelle ultime settimane sembrano aver intensificato il loro operato nell’hinterland senigalliese.