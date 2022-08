L’uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una BMW condotta da una coppia di turisti stranieri. Il teatro della tragedia è purtroppo ancora una volta la Flaminia

FANO – Una comunità incredula e sgomenta per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Agostini di 43 anni, conosciuto dagli amici come “Bicio”, residente a Lucrezia di Cartoceto. L’uomo era in sella al suo scooterone TMax quando si è scontrato con una BMW condotta da una coppia di turisti stranieri. Il teatro della tragedia consumatasi intorno alle 13 è purtroppo ancora una volta la Flaminia.

Secondo la ricostruzione della Polizia intervenuta sul posto, la vettura stava svoltando a sinistra mentre il motociclo la stava superando. Lo scontro è stato violentissimo: il 43enne è stato sbalzato a diversi metri dal luogo dell’impatto. I due mezzi, a testimonianza della violenza dell’impatto, hanno riportato danni ingentissimi. Inutile la corsa contro il tempo degli uomini del 118 a cui non è rimasto che constatare il decesso.



L’ennesimo incidente ha anche scatenato lo sdegno degli abitanti di Rosciano che ben conoscono la pericolosità di quel tratto: «Servono interventi per diminuire la velocità: quante altre morti devono succedere perché si faccia qualcosa?».