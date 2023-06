Sassocorvaro, perde il controllo della moto e si schianta contro un cartello: morto centauro

SASSOCORVARO AUDITORE – Nuovo incidente mortale riguardante le due ruote. È successo nella tarda mattinata del 18 giugno intorno alle 11.30, nella località La Baita, nella zona di Auditore. A perdere la vita è stato Franco Fronzoni, 70 anni, residente a Morciano di Romagna.



Da chiarire l’esatta dinamica: sembrerebbe che il centauro, in sella alla sua Kawasaki, sia stato disarcionato dalla moto finendo contro un cartello stradale; un impatto terribile. Subito sono stati allertati gli operatori del 118 che, giunti sul luogo, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Sforzi rivelatisi inutili: il 70enne è deceduto qualche istante dopo tanto che l’elisoccorso si è rialzato in cielo vuoto.



Sul posto anche i carabinieri di Urbino per ricostruire la vicenda. Non ci esclude che, alla base dell’incidente, ci possa essere stato un malore o un malfunzionamento meccanico del mezzo. L’uomo faceva parte di un gruppo di bikers che si stava recando ad un motoraduno: appena la notizia della tragedia si è diffusa un velo plumbeo è calato sulla manifestazione e sui centauri presenti.