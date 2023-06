SANT’IPPOLITO – Non è in pericolo di vita il 22enne rimasto vittima di un grave incidente in lavoro ma è stato necessario amputargli la gamba sinistra: troppo gravi le ferite riportate al giovane rimasto coinvolto nell’esplosione di una bombola di Gpl che si trovava al lavoro alla Solari Metalli a Schieppe di Orciano nel Comune di Terre Roveresche.

L’incidente si è consumato venerdì scorso: le schegge sprigionate nell’esplosione avrebbero causato ferite troppo gravi e profonde per salvare l’arto ferito.

Dalla ricostruzione sembrerebbe che il giovane stesse trasportando la bombola con l’utilizzo di un escavatore dotato di pinza. Non sono bastati i due interventi a cui è stato sottoposto dopo il ricovero in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Spetterà alle autorità e agli ispettori del lavoro fare chiarezza sull’esatta dinamica e sul rispetto delle norme di sicurezza.