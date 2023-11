FERMO – Nei nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, dopo aver ricevuto una denuncia-querela da parte di un uomo, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori una donna, classe 1977. Gli atti persecutori posti in essere avrebbero turbato la vita dell’uomo, che ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto. La donna, con la quale aveva condiviso una relazione sentimentale, aveva iniziato a inviare numerosissimi messaggi telefonici molesti, spesso anche attraverso piattaforme social. Questi messaggi erano solo la punta dell’iceberg, dato che la donna aveva assunto comportamenti sempre più inquietanti, presentandosi persino nei pressi dell’abitazione della vittima, dove aveva agito con aggressioni verbali. Gli atti persecutori avrebbero avuto un impatto notevole sulla vittima, generando un grave stato di ansia che aveva persino costretto l’uomo a cambiare le proprie abitudini di vita. La denuncia presentata ha permesso ai Carabinieri di intervenire in maniera risoluta, dando il via a un’indagine accurata per far cessare il disagio e restituire tranquillità alla vittima. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata e l’attività investigativa è stata avviata con l’attivazione del codice rosso. La priorità è sempre la tutela dei cittadini e la prevenzione di qualsiasi forma di disturbo o violenza.