Sant’Elpidio a Mare, maltrattamenti in famiglia: denunciato

SANT’ELPIDIO A MARE – Nei giorni scorsi, nella località di Sant’Elpidio a Mare, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso una serie di accertamenti a seguito della formalizzazione di una denuncia-querela da parte di una giovane straniera.

Il soggetto segnalato è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della coniuge convivente classe 1983. La denunciante ha riferito che il soggetto in questione la vessava con violenze di natura psicologica da circa due anni, sottoponendola quotidianamente a comportamenti molesti ed aggressivi, anche in presenza dei figli minori. Tale situazione ha causato alla vittima un perdurante e crescente stato ansioso, nonché un concreto timore per la propria incolumità. La denunciante ha specificato di non aver mai ricorso a cure sanitarie né di aver richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine in passato.

L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dalla Stazione di Sant’Elpidio a Mare che sta procedendo con l’attivazione del codice rosso, al fine di garantire una pronta e adeguata tutela per la vittima. I Carabinieri ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza domestica e si impegnano a garantire il pieno rispetto dei diritti e della sicurezza delle vittime.