San Benedetto in lutto: è morto il vescovo emerito Gervasio Gestori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Piceno è in lutto. E lo è, in particolare, la diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Marche. Questa mattina, infatti, è morto il vescovo emerito Gervasio Gestori. Le sue condizioni di salute erano precarie già da parecchio tempo e, nel giorno dell’Epifania, è deceduto. Aveva 86 anni. L’annuncio è stato dato dal vescovo Carlo Bresciani che a nome di tutta la diocesi lo ha ricordato «con grande riconoscenza e affetto», invitando tutti i fedeli ad unirsi nella preghiera di suffragio.

Carriera ed esequie

«Il Signore lo ricompensi per il tanto bene che negli anni del suo servizio episcopale ha donato alla diocesi e gli doni la pace riservata ai servi fedeli e giusti», ha aggiunto il vescovo Bresciani. Monsignor Gestori, nato a Barlassina, arcidiocesi di Milano, il primo febbraio 1936, fu ordinato presbitero il 28 giugno 1959. È stato eletto alla sede vescovile di San Benedetto del Tronto il 21 giugno 1996 e ordinato vescovo il 7 settembre dello stesso anno. È divenuto emerito il 4 novembre 2013.

I funerali di monsignor Gervasio Gestori saranno celebrati nella cattedrale Santa Maria della Marina, a San Benedetto, lunedì 9 gennaio alle 15. La salma sarà portata questo pomeriggio nella chiesa di San Niccolò ad Acquaviva Picena dove resterà per tutta la notte per una veglia di preghiera. Domani mattina alle 9, invece, monsignor Gestori verrà trasferito in una cappellina della cattedrale Santa Maria della Marina. Lunedì, come detto, i funerali.