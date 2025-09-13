San Benedetto, incidente in bici: grave l’ex maratoneta Marchei

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia sfiorata, ieri (venerdì 12 settembre) a San Benedetto. Nello scontro fra due biciclette, sulla pista ciclabile, un 71enne è rimasto gravemente ferito. Si tratta dell’ex maratoneta di livello internazionale Marco Marchei. L’uomo è originario di Castignano, ma risiede a Milano. E’ stato soccorso dal comandante del primo nucleo sommozzatori della guardia costiera di San Benedetto Giuseppe Simeone.

La ricostruzione

Quest’ultimo, insieme ai suoi uomini, stava rientrando in caserma dopo una missione fuori città. La terribile scena si è svolta sotto gli occhi della moglie di Marco Marchei. La coppia era a San Benedetto per un periodo di vacanza al mare. L’ex maratoneta è stato stabilizzato in ambulanza e poi trasportato alla piazzola di zona Agraria. Qui è atterrata l’eliambulanza che l’ha trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso traumatico. Sul luogo delll’incidente è poi intervenuta una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti. L’altro ciclista, un uomo di San Benedetto, rimasto lievemente contuso, è tornato a casa.