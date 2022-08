San Benedetto del Tronto, commercio abusivo: maxi sequestro della Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È partita ufficialmente nel fine settimana anche sul territorio sambenedettese l’iniziativa ministeriale “Spiagge Sicure – estate 2022” per il rafforzamento dei controlli nei Comuni litoranei, grazie alla quale il Comando della Polizia Municipale ha potuto porre in essere il “Piano di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione”, riportando sin da subito risultati importanti.

Due tornate di controlli, effettuati nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto, hanno portato infatti a due maxi sequestri che hanno visto la confisca di circa 50 borse contraffatte di note griffe e una quantità consistente di bigiotteria e prodotti tessili, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

La merce sequestrata

I commercianti abusivi, colti in flagrante dai controlli, si sono sottratti alla cattura abbandonando la merce e dileguandosi tra le persone, impedendo così alle Forze dell’Ordine di inseguirli senza mettere a rischio l’incolumità dei passanti.

Nel corso dei controlli gli agenti della Polizia Municipale sono stati affiancati da personale del servizio di vigilanza “Tresse”, il cui impiego è stato possibile grazie al finanziamento ministeriale erogato nel quadro del progetto “Spiagge Sicure”. Nel quadro del piano, il personale di vigilanza privata affianca gli agenti di Polizia Municipale nella sorveglianza dell’ambiente e nella promozione delle regole di buona condotta da tenere sull’arenile, fornendo a cittadini e turisti informazioni sulle normative che vietano il commercio itinerante sulla spiaggia e sui rischi che si corrono acquistando beni e servizi vietati.

I fondi intercettati hanno inoltre permesso il pagamento di servizi straordinari e notturni, nel complesso permettendo di triplicare, contando anche il personale di vigilanza privata, il numero di agenti operativi impegnati nei controlli.

Nell’ultima settimana di agosto e nella prima di settembre i controlli saranno ulteriormente intensificati in spiaggia. Inoltre altri controlli saranno effettuati in occasione del mercato del martedì e venerdì e nei fine settimana, specie in concomitanza con eventi di tipo commerciale, in quanto occasioni che possono attirare la presenza di commercianti abusivi, protraendo la durata del progetto fino alla fine del mese di settembre.