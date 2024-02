San Benedetto, accerchiano e rapinano tre ragazzi: nei guai 6 minori

Si comunica che nei giorni scorsi la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona concludeva le indagini e chiedeva il rinvio a giudizio nei confronti di sei minori responsabili di una rapina commessa in pieno centro a San Benedetto del Tronto.

I fatti risalgono ad una sera del mese di febbraio 2022. Alcuni giovani, noti già alle forze dell’ordine, in concorso tra loro e con il volto travisato, accerchiavano tre ragazzi del posto che passeggiavano in viale Marinai d’Italia, zona faro, e sotto la minaccia di un coltello e con frasi minatorie, dopo aver precluso loro ogni via di fuga, li rapinavano del denaro che avevano al seguito.

Le lunghe e laboriose indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto, unite agli appositi servizi di controllo del territorio, hanno permesso di raccogliere elementi a loro carico, anche attraverso le analisi delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del centro cittadino.

Gli elementi raccolti sul ruolo svolto da ogni persona sottoposta alle indagini, sono stati pienamente accolti e valutati idonei dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona per rinviare a giudizio i sei presunti responsabili del grave reato.