PESARO – Matteo Salvini torna a Pesaro giovedì 20 febbraio, nel pomeriggio intorno alle 18, per un incontro pubblico e, in seguito, una cena con i militanti, i sostenitori e gli amici della Lega.

La campagna elettorale entra nel vivo anche nelle Marche e l’ex ministro degli Interni è pronto a sostenere il centrodestra in vista delle regionali.

Intanto si è riunito nella Sala della Circoscrizione Muraglia in via Petrarca a Pesaro, il Consiglio Direttivo Lega Provinciale Pesaro-Urbino. Tra i temi all’Ordine del Giorno, ovviamente la visita del Segretario Federale Matteo Salvini a Pesaro il 20 febbraio. Ma dalla Lega provinciale fanno sapere che «C’è viva soddisfazione per i dati sul tesseramento, la Lega continua a crescere fortemente anche nella provincia di Pesaro, siglando nel 2019 un +54,9% rispetto al 2018, passando da 417 a 646 iscritti. Questo continuo incremento delle adesioni è sicuramente frutto della costante presenza sul territorio con banchetti e iniziative. Sono sempre più i comuni in cui la Lega costituisce sezioni e coordinamenti, ultimo quello di Pergola, che avrà come coordinatrice comunale Monica Morbidelli, proposta e nominata all’unanimità, proprio durante la riunione del Consiglio Direttivo provinciale del partito. Monica Morbidelli, a seguito dell’applauso della sala, ha ringraziato per la fiducia riposta e garantito il massimo impegno per questo incarico di responsabilità».