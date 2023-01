Regali anche di notte e telefonate insistenti: denunciato stalker a Porto San Giorgio

FERMO – A Porto San Giorgio, i militari della locale Stazione carabinieri hanno identificato e denunciato per il reato di atti persecutori un uomo residente a l’Aquila. A seguito degli accertamenti avviati dopo la denuncia di una donna, i militari hanno raccolto indizi di colpevolezza sul conto dell’uomo il quale telefonava insistentemente alla vittima ed assumeva nei suoi confronti comportamenti molesti: la pedinava, le recapitava regali presentandosi presso la sua abitazione e suonando il campanello anche nelle ore notturne. È stato attivato il previsto codice rosso.

Analogamente a Pedaso, i militari della locale Stazione carabinieri hanno denunciato per atti persecutori un giovane classe 1990 di Ascoli Piceno, pregiudicato, il quale da circa due mesi inviava messaggi telefonici molesti e minatori alla sua ex convivente. A Montegranaro invece i carabinieri hanno denunciato un foggiano già noto per altri precedenti, che da alcuni mesi sottoponeva a maltrattamenti la compagna, culminati in un’aggressione fisica il primo dell’anno. Anche in questi casi è stato attivato il codice rosso.

I carabinieri consigliano a chi è vittima di questi comportamenti ad affidarsi con fiducia alle strutture antiviolenza e alle forze dell’ordine. Tali istituzioni e associazioni sono presenti sul territorio e si possono contattare telefonicamente al numero di emergenza 112 e a quello antiviolenza e stalking 1522 (gratuito, attivo h24, il call center accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking) anche in modalità anonima.