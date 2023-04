Potenza Picena, imprenditoria locale in lutto: è morto Sandro Grandinetti

POTENZA PICENA – Lutto nel mondo dell’imprenditoria locale, addio a Sandro Grandinetti. Aveva 68 anni ed era amministratore della Grandinetti Srl di Potenza Picena, azienda specializzata nella produzione di dischi e mole abrasive fondata nel 1963. L’imprenditore si è spento all’ospedale di Macerata: qualche giorno fa era stato ricoverato.

Laureato in ingegneria, aveva intrapreso la carriera imprenditoriale sulle orme del padre. Con impegno e passione seguiva da anni l’impresa, fondata nel 1963, che esporta i suoi prodotti in Europa, nei Paesi Arabi, in Sudamerica e Nord Africa, interpretando al meglio il ruolo di ambasciatrice del made in Italy. Lascia la moglie Armanda, i figli Daniele, Paola e Cecilia, la mamma Diva e i fratelli Paolo e Stefano.

«Una bella persona, un imprenditore che con impegno e grande responsabilità sociale seguiva da anni l’impresa, con un’attenzione dedicata alla persona, all’ascolto, che fosse un collaboratore, un cliente, un fornitore, un socio» è il ricordo di chi lo ha conosciuto. La salma dell’imprenditore si trova composta presso la casa del commiato di Giuseppe Carestia, a Potenza Picena. Oggi 3 aprile i funerali presso la chiesa del convento dei Frati Cappuccini, Potenza Picena, alle ore 16 .