Potenza Picena, calci e pugni ad un uomo: dopo la denuncia scatta il foglio di via per tre persone

L'uomo preso di mira si era rifugiato in un bar: qui i tre hanno distrutto anche sedie e tavoli. Dopo la denuncia ora scattato anche il foglio di via per due anni

MACERATA – Verso la fine del mese di dicembre scorso, in un bar di Potenza Picena, tre soggetti di origine albanese si erano resi protagonisti di un episodio di violenza. I tre erano stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di percosse e lesioni commessi nei confronti di un uomo che, aggredito dai tre soggetti con calci e pugni si era rifugiato in un locale nel tentativo di sottrarsi alle percosse. I tre erano stati denunciati dai Carabinieri intervenuti anche per il reato di danneggiamento avendo distrutto tavoli e sedie ed anche la porta del bar.

Sulla scorta di quanto accaduto, nei confronti dei tre soggetti, gravati da pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, il Questore di Macerata ha emesso altrettanti provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Potenza Picena per il periodo di due anni.