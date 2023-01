Potenza Picena, ancora un’auto rubata: è allarme tra i residenti

POTENZA PICENA – Sparisce un’auto parcheggiata davanti all’oratorio di Porto Potenza, è il sesto episodio nel giro di due settimane. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sui tanti casi avvenuti nelle ultime settimane. Dieci in un mese lungo la costa maceratese, da Civitanova a Porto Recanati: ed è allarme tra i residenti. L’episodio, l’ultimo di una lunga serie, è avvenuto l’altro ieri pomeriggio. Nel mirino dei malviventi è finita una Ford Escort, che era stata parcheggiata dal proprietario davanti l’oratorio salesiano. Non appena si è reso conto di essere stato vittima del furto, l’uomo si è presentato presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Gli ultimi episodi erano avvenuti tra domenica e lunedì scorsi, a Porto Potenza, quando sono erano rubate tre macchine, due Golf e una Polo, nel quartiere musicisti. Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso.