Porto Sant’Elpidio, a passeggio con la pistola a salve: fugge dai carabinieri ma viene bloccato e denunciato

Per il 23enne romeno denuncia per violenza a pubblico ufficiale e violazione alla normativa speciale sulle armi

PORTO SANT’ELPIDIO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Fermo hanno intensificato l’attività di controllo del territorio al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso di tale servizio i militari della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato per violenza a pubblico ufficiale e per violazione alla normativa speciale sulle armi un giovane romeno classe 1999, già noto per altri precedenti di polizia.

Porto Sant’Elpidio, pistola a salve

Il giovane, nel corso di un controllo, a legittima richiesta di esibire i documenti di identità tentava la fuga a piedi disfacendosi nella corsa di un oggetto in suo possesso – lanciato nel cortile di un’abitazione vicina – e una volta raggiunto dai carabinieri, opponeva loro forte resistenza per evitare di essere identificato.

Porto Sant’Elpidio, pistola a salve

Il soggetto veniva però bloccato e perquisito, inoltre i militari recuperavano quanto abbandonato dal fuggitivo scoprendo trattarsi di una pistola a salve modello 85 auto cal. 8 mm, priva di tappo rosso. Il giovane non ha inteso fornire motivazioni sul possesso dell’arma finta che veniva sequestrata per ulteriori approfondimenti.