Porto San Giorgio, overdose da eroina: indagano i carabinieri

L'uomo, del posto, è stato soccorso dai militari della locale stazione, che ora indagano per il reato ipotizzato di “lesioni come conseguenza di altro reato”, alla ricerca dell'autore della cessione dello stupefacente

FERMO – Nel corso del fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno sono stati impegnati in specifici servizi finalizzati al contrasto del consumo di droghe da parte di giovani nonché per la prevenzione stradale. In particolare, i militari della Stazione di Monte Urano, hanno fermato e controllato due giovani 20enni del luogo, rinvenendo nella loro disponibilità circa 10 grammi di hashish detenuta per uso personale. I due sono stati segnalati all’autorità amministrativa competente.

Analogamente, nel corso di tali servizi i militari della Stazione CC di Porto San Giorgio hanno avviato mirate indagini per il reato ipotizzato di “lesioni come conseguenza di altro reato” dopo aver soccorso un uomo di Porto San Giorgio, rinvenuto in stato di overdose da assunzione di stupefacente, in particolare eroina. L’uomo veniva assistito e fatto trasportare tempestivamente dai sanitari del 118 presso l’ospedale civile di Fermo. Le indagini sono ora finalizzate ad identificare l’autore della cessione della sostanza stupefacente.

Sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti su tutto il territorio provinciale dal Comando Provinciale dei Carabinieri di via A. Beni, nel corso del weekend, a Monte Rinaldo, i militari della Stazione Carabinieri di Montottone hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica un 56enne, sorpreso in stato di alterazione alcolica, alla guida della propria autovettura. Il livello di alcol nel sangue era pari a 1,6 gr/lt e pertanto è scattato il sequestro del veicolo ed il ritiro immediato della patente nonché la segnalazione in Procura.

Nel corso del servizio disposto nel weekend i militari del Comando Provinciale di Fermo hanno controllato un totale di 326 persone (di queste 71 sono risultate avere precedenti di polizia a carico) e 271 veicoli.