Piceno in lutto: addio a Domenico, l’amico degli animali

L'uomo, da tanti anni, si batteva per sensibilizzare le persone ad adottare cani abbandonati. Lo piangono in molti

ASCOLI – Era conosciuto in tutto il Piceno come il ‘vero amico’ degli animali. Per anni è stato un valido addestratore di cani, nonché responsabile del canile comprensoriale di ‘Querciaferrata’, nel comune di Ripatransone. Se ne è andato Domenico Pietroforte, da tutti conosciuto come Mimmo, deceduto in queste ore all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Era stato colto da un malore, domenica, e purtroppo nemmeno il trasferimento al pronto soccorso è riuscito a salvargli la vita. A piangerlo sono in tanti, visto che era apprezzato e benvoluto da tutti.

Il ricordo

Domenico Pietroforte era presidente della Lega Nazionale della difesa del cane, precisamente della sezione di San Benedetto. È stato in servizio attivo nel canile fino a un anno e mezzo fa, alle dipendenze della Multiservizi. Pietroforte, che da tanti anni si batteva per l’adozione dei cani abbandonati, ha dedicato la sua vita al benessere degli amici a quattro zampe cercando di recuperare e rieducare anche gli esemplari più difficili. In tanti, anche attraverso i social, hanno mostrato la propria vicinanza alla famiglia dell’uomo.