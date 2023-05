Pesaro, violenta grandinata: strade coperte dal ghiaccio e allagamenti

PESARO – Strade bianche coperte di ghiaccio, allagamenti e disagi a Pesaro.

Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città. Secondo il centro operativo del comune risultano allagamenti in via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. Verifiche in corso anche in via Lago Trasimeno, strada Micaloro, via Passeri.

Tutti i mezzi della Protezione Civile e dei Vigili Urbani sono in movimento. Non risultano danni a persone.

Il sindaco Matteo Ricci aggiornerà i dati in serata. «Stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali, temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo».