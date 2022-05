In vari quartieri sono stati segnalati volantini con informazioni fuorvianti per spillare soldi, soprattutto agli anziani. A Perugia e Bologna sono già scattate varie denunce

PESARO – Rilevatori per verificare le perdite di gas, ma attenzione è una truffa. Anche a Pesaro sono comparsi avvisi affissi nei portoni dei condomini. Sedicenti tecnici del gas chiedono di entrare in casa per verificare una perdita.

Ma basta digitare il numero di telefono che viene riportato per scoprire che il meccanismo è stato già attuato a Bologna e Perugia e che si tratta di una truffa, che ha portato anche a delle denunce. Un addetto della società “munito di tesserino di riconoscimento aziendale ben visibile, passerà a spiegare e rilasciare i sistemi di sicurezza per il gas metano, monossido di carbonio o gpl e i sistemi di sicurezza anti incendio”.



In pratica, il personale dell’azienda chiede di entrare in casa per verificare se ci sono perdite di gas, ma l’obiettivo è vendere a 300 euro un rilevatore di gas. Macchinario che in realtà vale qualche decina di euro, un valore di mercato di molto inferiore al prezzo richiesto. Dunque massima allerta.