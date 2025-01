Pesaro, rientra a casa e si trova il ladro che rovista tra i cassetti

PESARO – Sorprende il ladro in casa, poi la fuga.



Venerdì sera, il proprietario di un immobile nel quartiere di Loreto è rientrato a casa per la cena e si è trovato a tu per tu con un ladro sorpreso mentre stava rovistando nell’appartamento alla ricerca di oro e gioielli e di altri oggetti di valore. Uno choc, ma una volta passato il primo momento di di paura, il proprietario ha avuto però la prontezza di reagire e di urlare per cacciare il ladro da casa.

Il malvivente indossava un passamontagna per nascondersi, aveva anche una luce led in testa in grado di illuminargli l’appartamento senza destare sospetti all’esterno e così da avere le mani libere.



Il faccia a faccia è avvenuto intorno alle 20 in un palazzo all’angolo tra le vie Ugolini e Baracca. L’appartamento preso di mira era al primo piano ed è stato raggiunto con facilità dal ladro passando da un terrazzo.

Quando il ladro si è visto scoperto ha deciso di non andare allo scontro con il proprietario ma di lasciar perdere. Per questo mentre la vittima urlava e chiedeva aiuto, il malvivente ha preferito far perdere le proprie tracce saltando dal balcone. Un salto di pochi metri e che a quanto pare non lo ha fermato dato che per il momento del ladro in fuga si sono perse le tracce. È stata chiamata la polizia e sul posto è intervenuta subito dopo una pattuglia della squadra volante rimasta poi impegnata all’interno dell’appartamento per i rilievi volti a scoprire la possibilità di tracce utili a identificare lo sconosciuto.

Non è riuscito a prendere nulla da quell’appartamento. Ma prima di ritrovarsi a tu per tu con il padrone di casa e fuggire ha fatto in tempo a entrare e rovistare in un altro appartamento, vicino, e sempre al primo piano. I proprietari non c’erano e lui ha potuto agire indisturbato prelevando denaro e gioielli anche se alla fine il bottino è risultato di modesta entità.