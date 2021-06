Pesaro, piccolo squalo a Baia Flaminia: «Voleva liberarsi di un cerchio di plastica sfregandosi sul basso fondale»

PESARO – Un piccolo squalo in Baia Flaminia, per la precisione una verdesca. Nella tarda serata di giovedì, 3 giugno, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro ha ricevuto una segnalazione, da parte di alcuni bagnanti che si trovavano sul litorale pesarese di Baia Flaminia, relativa all’avvistamento di un giovane esemplare di verdesca avvicinatosi alla riva nel pomeriggio.

Il piccolo squalo, lungo un metro e mezzo circa, era in acque poche profonde e cinto da un cerchio di plastica. Potrebbe essere questo il motivo dell’insolito avvicinamento, ovvero il tentativo di liberarsi del corpo estraneo mediante lo sfregamento con il fondale. In breve tempo lo squalo ha poi ripreso il largo, allontanandosi probabilmente intimorito dagli stessi bagnanti che hanno provato ad avvicinarlo.

È bene ricordare che è sempre opportuno mantenere la distanza dagli squali ed in ogni caso contattare immediatamente la Capitaneria di Porto al Numero Blu per le emergenze in mare 1530 o attraverso il numero unico di emergenza 112.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, da sempre attento alla tutela dell’ambiente e della fauna marina, dispone di una rete di contatti con biologi marini ed esperti in grado di intervenire tempestivamente e portare soccorso agli esemplari in difficoltà. Vivere responsabilmente il mare passa anche da un costante dialogo con le Istituzioni che si occupano della sua tutela.